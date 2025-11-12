Scontro in Aula: Sessualità e Politica in Italia

Il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Caiata, ha risposto alla collega del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, durante la discussione sul Disegno di legge Valditara, centrato sull’educazione sessuale. Appendino, nello specifico, ha affermato che chi ha paura del sesso dovrebbe cercare di superare tale paura anziché cercare di trasmetterla agli altri. Ha sottolineato l’importanza dell’argomento, dichiarando apertamente di non provare vergogna nel parlare della propria vita sessuale, anche in aula, e che tali affermazioni possono generare reazioni sessiste.

Caiata ha concluso il suo intervento sottolineando che il sesso è un’esperienza comune a tutti e non è prerogativa esclusiva di una certa parte del Parlamento.