13.5 C
Roma
giovedì – 13 Novembre 2025
Politica

Scontro in Aula: Sessualità e Politica in Italia

Da stranotizie
Scontro in Aula: Sessualità e Politica in Italia

Il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Caiata, ha risposto alla collega del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, durante la discussione sul Disegno di legge Valditara, centrato sull’educazione sessuale. Appendino, nello specifico, ha affermato che chi ha paura del sesso dovrebbe cercare di superare tale paura anziché cercare di trasmetterla agli altri. Ha sottolineato l’importanza dell’argomento, dichiarando apertamente di non provare vergogna nel parlare della propria vita sessuale, anche in aula, e che tali affermazioni possono generare reazioni sessiste.

Caiata ha concluso il suo intervento sottolineando che il sesso è un’esperienza comune a tutti e non è prerogativa esclusiva di una certa parte del Parlamento.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Napoli in Crisi: Conte Cerca Serietà e Riconquista punti
Articolo successivo
Futuro Economico Svizzero: Possibile Riduzione dei Dazi USA
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.