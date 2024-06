Scontro drammatico tra leone e tigre, a mettere pace è la mamma, un cucciolo di cane

La natura mostra spesso scene straordinarie e questa volta a far scalpore è stato un video arrivato direttamente dallo zoo di Pechino.

Andando nei parchi a tema è piuttosto facile osservare leoni o tigri, ma di sicuro non è così scontato poter osservare questi animali che lottano tra di loro, ed ancor meno lo è immaginare che un cane possa intervenire per sedare questa lotta tra titani. Lo stupore è stato dunque tantissimo quando i presenti hanno potuto osservare la cagnolina temeraria insidiarsi tra i due mastodontici animali, la verità però spesso non è come sembra e solo indagando a fondo è venuto fuori il perché tutto questo si sia reso possibile.

Mamma cane separa tigre e leone che lottano, i due animali erano però stati cresciuti proprio da lei!

I grandi felini di sicuro non possono temere un cane, al di là della sua stazza, quando il cane in questione è tua madre, tuttavia, la questione sembra cambiare anche nel mondo animale. La storia arriva da Pechino ed è stata ripresa da alcuni visitatori del parco che può cantare una strana convivenza di un cane, un leone ed una tigre.

Questi animali si trovano insieme per un motivo, i due felini sono stati salvati da cucciolo e cresciuti insieme con l’aiuto proprio della cagnolina che ha fatto da mamma ai due animali, le liti tra fratelli però sono sempre all’ordine del giorno, ancor di più quando si tratta di fratelli un po’ diversi come in questo caso. Ad iniziare la scaramuccia sembra essere stata la tigre che si è imposta sul leone afferrandolo saldamente con le possenti fauci, un gioco un po’ violento che mamma cane non ha apprezzato ed è così che ha subito pensato di intervenire.

Senza pensarci la cucciolona ha quindi afferrato la tigre e l’ha strattonata via tentando di farle mollare la presa sul fratello leone, una mossa davvero coraggiosa ed azzardata ma che si è rivelata invece assolutamente vincente. Con coraggio e caparbietà nonostante la differenza di mole mamma cane è infatti riuscita nell’impresa dando così un po’ di tempo al leone di divincolarsi ed andare via, anche se questo è sembrato poi tornare in cerca di rivincita.

Immancabilmente lo stupore per i presenti è stato tanto, ma anche quello per gli internauti che visto il video hanno deciso di condividerlo e renderlo virale. Quando la mamma richiama all’ordine, ad ogni modo, poco importa quale sia la sua natura, ubbidire pare essere una legge universale che solitamente rispettano anche gli animali più selvaggi.