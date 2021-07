È in una lettera inviata ai colleghi che arriva la risposta del procuratore di Milano Francesco Greco alla mobilitazione che ha visto in questi giorni molti magistrati milanesi prendere una posizione in solidarietà nei confronti del pm Paolo Storari per la vicenda che parte dal caso Amara e arriva al Csm. “Una cosa è la umana solidarietà nei confronti di un collega in difficoltà – scrive Greco nella lettera – altro è una presa di posizione che non poteva non essere presentata nei media come intervento teso a condizionare una procedura giudiziaria garantita, quale è il procedimento disciplinare già a partire dalle indagini e dalla fase cautelare”.