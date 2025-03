Scontro alla Casa Bianca: l’Europa sostiene l’Ucraina

I diplomatici europei hanno ribadito il loro sostegno all’Ucraina in seguito a una riunione turbolenta tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. L’incontro ha sollevato preoccupazioni riguardo all’impegno degli Stati Uniti nei confronti dell’Ucraina e alla volontà di Trump di intraprendere un dialogo costruttivo. Le tensioni sono aumentate, specialmente a causa delle accuse di interferenze politiche e della pressione esercitata su Zelensky per indagare su avversari politici.

I rappresentanti europei hanno sottolineato l’importanza di mantenere un fronte unito per difendere la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. Hanno esortato gli Stati Uniti a continuare a fornire supporto a Kiev, in particolare in termini di assistenza militare e economica. La situazione ha evidenziato le divisioni in atto tra Stati Uniti e Europa su come affrontare la crisi ucraina, rendendo cruciale la cooperazione internazionale per garantire la stabilità nella regione. I diplomatici, quindi, hanno ribadito la loro determinazione nel sostenere l’Ucraina di fronte alle sfide attuali.