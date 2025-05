Scontro al Senato: Meloni e Renzi, riflettori sul referendum e frecciate a La Russa

Botta e risposta tra Matteo Renzi e Giorgia Meloni in Senato durante il “premier time”. Dopo le critiche di Renzi sul referendum riguardante il premierato, Meloni ha risposto con una battuta tagliente. Renzi ha sostenuto che Meloni ha cambiato idea su importanti temi come privatizzazioni e riforma della Giustizia, citando casi di aziende strategiche ormai in mano straniera. Ha messo in dubbio l’incoerenza della premier, sottolineando che le sue promesse elettorali riguardanti il presidenzialismo si sono evolute in un niente di fatto.

Renzi ha spinte accusando Meloni sul fronte della giustizia, ricordando la sua promessa di una riforma garantista e suggerendo di chiedere scusa alla comunità di Bibbiano per il giustizialismo del governo. Ha concluso la propria arringa criticando l’incoerenza di Meloni su vari temi.

Meloni ha risposto sostenendo che le situazioni ereditate dal precedente governo erano difficili. Ha confermato il suo impegno per il premierato e l’introduzione delle preferenze nella legge elettorale, ma ha anche lanciato una frecciata a Renzi, affermando che non farà nulla che lui ha già fatto. Renzi, rispondendo, ha sottolineato che il governo attuale è preoccupato dalle sue critiche e ha espresso il suo disappunto verso il presidente del Senato, Ignazio La Russa, per non aver richiamato all’ordine i senatori della maggioranza.

Infine, Renzi ha ribadito la sua posizione di patriota, affermando di stare dalla parte dell’Italia, nonostante le affermazioni passate di Meloni riguardo a Putin.