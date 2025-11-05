Scontro al Parlamento Europeo sulla nuova legge climatica

Il Parlamento Europeo ha assistito a un acceso dibattito dopo il voto della Commissione Industria sulla nuova legge climatica, che prevede di ridurre le emissioni di CO2 del 90% entro il 2040. L’eurodeputata Isabella Tovaglieri della Lega, relatrice ombra per il gruppo dei Patrioti, ha definito questo risultato un “folle delirio ideologico” che potrebbe mettere in pericolo l’economia europea.

Tovaglieri ha denunciato che la legge, sostenuta da Sinistra, Verdi e da parte del PPE, rende irrealizzabile il target di emissioni e costituisce un ulteriore colpo all’industria europea, rischiando di portare a una “desertificazione industriale” e a una “dipendenza strategica”. Ha aggiunto che questa iniziativa è particolarmente preoccupante in un momento in cui l’industria e l’economia del continente sono già alle prese con sfide significative, come il divieto di vendita di auto a motore endotermico e altre politiche ritenute controproducenti.

In seguito al voto, Tovaglieri ha formalmente chiesto la totale cancellazione della legge, invocando un ritorno al “buonsenso” piuttosto che a cambiamenti radicali ed eccessivi. Ha sottolineato l’urgenza di ripensare la legge climatica e si è mostrata fiduciosa nel fatto che forze più pragmatiche del governo italiano possano contribuire a una revisione. La sua posizione rappresenta la voce del gruppo dei Patrioti e continuerà a sostenere questa causa nei futuri passaggi legislativi.