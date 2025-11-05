15 C
Roma
mercoledì – 5 Novembre 2025
Attualità

Scontro al Parlamento Europeo sulla nuova legge climatica

Da stranotizie
Scontro al Parlamento Europeo sulla nuova legge climatica

Il Parlamento Europeo ha assistito a un acceso dibattito dopo il voto della Commissione Industria sulla nuova legge climatica, che prevede di ridurre le emissioni di CO2 del 90% entro il 2040. L’eurodeputata Isabella Tovaglieri della Lega, relatrice ombra per il gruppo dei Patrioti, ha definito questo risultato un “folle delirio ideologico” che potrebbe mettere in pericolo l’economia europea.

Tovaglieri ha denunciato che la legge, sostenuta da Sinistra, Verdi e da parte del PPE, rende irrealizzabile il target di emissioni e costituisce un ulteriore colpo all’industria europea, rischiando di portare a una “desertificazione industriale” e a una “dipendenza strategica”. Ha aggiunto che questa iniziativa è particolarmente preoccupante in un momento in cui l’industria e l’economia del continente sono già alle prese con sfide significative, come il divieto di vendita di auto a motore endotermico e altre politiche ritenute controproducenti.

In seguito al voto, Tovaglieri ha formalmente chiesto la totale cancellazione della legge, invocando un ritorno al “buonsenso” piuttosto che a cambiamenti radicali ed eccessivi. Ha sottolineato l’urgenza di ripensare la legge climatica e si è mostrata fiduciosa nel fatto che forze più pragmatiche del governo italiano possano contribuire a una revisione. La sua posizione rappresenta la voce del gruppo dei Patrioti e continuerà a sostenere questa causa nei futuri passaggi legislativi.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Ripresa economica in Sardegna: segnali di crescita e occupazione
Articolo successivo
Gossip su Jacqueline e Ultimo: crisi o semplici rumors?
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.