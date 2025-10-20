Scontro acceso tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli a Ballando

Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli sono al centro di uno scontro acceso che ha fatto parlare il pubblico. Le tensioni sono iniziate durante una recente puntata di “Ballando con le Stelle”, quando Lucarelli ha criticato la performance di Brilli, dichiarando di non voler concedere un “bonus lutto”, in riferimento alla recente perdita della cagnolina dell’attrice. La risposta diretta della giornalista ha lasciato il segno, creando polemiche tra le due.

Recentemente, Brilli è stata ospite da Francesca Fialdini nel programma “Da noi… A ruota libera”, dove ha attaccato Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ha descritto il commento di Lucarelli come “raggelante” e ha affermato che la sua critica alla sua interpretazione era inaccettabile. Brilli ha sottolineato che stava vivendo un’esperienza unica apprendendo a ballare, e non voleva che il giudizio di Lucarelli rovinasse la sua gioia.

Lucarelli ha risposto attraverso una storia su Instagram, affermando che Brilli si sta lamentando in televisione e ha ribadito che le critiche riguardano solo la performance, non la persona. Con sarcasmo, ha osservato come Brilli continui a etichettarla come “bullo” e ha ironizzato sulle minacce ricevute da fan dell’attrice.

La tensione tra Lucarelli e Brilli ha anche coinvolto Barbara d’Urso, che durante una puntata di “Ballando” ha avuto uno scambio acceso con Lucarelli, consigliando di non giudicare la sua uscita da Mediaset senza conoscere i dettagli. Lucarelli, invogliata a condividere più informazioni, si è trovata di fronte al silenzio della conduttrice.