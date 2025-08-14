23.1 C
Scontro a Vietri sul Mare: gestione delle spiagge libere a rischio

A Vietri sul Mare è tornato al centro del dibattito politico il tema della gestione del mare e delle spiagge libere. Il gruppo consiliare “Vietri che Vogliamo”, composto da Maurizio Celenta, Antonella Scannapieco e Alessio Serretiello, critica il sindaco per l’assenza di azioni concrete, limitandosi a “annunci estivi” senza affrontare questioni irrisolte da tempo.

Tra le recenti polemiche, si segnala un’ordinanza di divieto di balneazione, poi revocata dopo sole ventiquattro ore grazie a nuove analisi effettuate dall’Arpac. I consiglieri hanno espresso preoccupazione, chiedendosi chi possa garantire la sicurezza dei cittadini in queste circostanze.

Il gruppo solleva anche interrogativi sul funzionamento dei depuratori e sulla condotta sottomarina, oltre che sui controlli relativi agli scarichi di strutture vicine alla costa. Criticano il Comune per la scarsa attenzione nei confronti delle spiagge libere, dove si registrano occupazioni abusive con lettini, ombrelloni e altre attrezzature.

Inoltre, evidenziano l’inaccessibilità di aree storiche come lo Scoglione e l’Acqua del Fico, che sarebbero state assorbite da interessi privati. Anche l’occupazione del suolo pubblico da parte di attività commerciali è sotto accusa per la mancanza di regole e controlli.

Il gruppo conclude sottolineando che una seria politica per il turismo non può essere improvvisata, ma richiede pianificazione, vigilanza e controlli. Invece, sostengono, la situazione attuale sembra più simile a uno spettacolo di cabaret.

