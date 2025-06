Scontro a Ore 14: De Rensis vs Colaprico sul Caso Garlasco

Nell’ultima puntata di Ore 14, Milo Infante ha affrontato nuovamente il caso di Garlasco, ospitando l’avvocato di Alberto Stasi, Alberto De Rensis, e lo scrittore Piero Colaprico. Quest’ultimo ha commentato il rapporto tra Chiara e Alberto, descrivendo Chiara come una giovane profondamente innamorata che avrebbe condiviso momenti significativi con Stasi.

La reazione di De Rensis è stata immediata e intensa, contestando le affermazioni di Colaprico e definendo le sue ricostruzioni come "fantasiose" e prive di fondamento. Ha sottolineato l’importanza di attenersi ai fatti del processo, rifiutando di accettare interpretazioni non verificate. Il dibattito si è fatto acceso, con De Rensis che ha esclamato di non voler essere coinvolto in discussioni che considerava non oneste.

Colaprico ha ribattuto, affermando che le osservazioni di De Rensis non erano accettabili e scatenando ulteriori tensioni. Infante, nel tentativo di riportare la calma, ha chiesto ai partecipanti di fare un passo indietro e di mantenere un tono più conciliatorio.

In collegamento, Roberta Bruzzone ha ironizzato sulla situazione, commentando che De Rensis era arrabbiato e cercando di stemperare la tensione con una battuta sul suo ruolo nel provocare reazioni del legale.

Il confronto ha evidenziato le divergenze di opinione sui fatti del caso e la difficoltà di mantenere un dibattito sereno in uno studio televisivo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it