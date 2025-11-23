6.5 C
Scontro a Ballando con le Stelle

Barbara d’Urso è tornata a esibirsi a Ballando con le Stelle e ha avuto un nuovo scontro con Selvaggia Lucarelli. Le due donne hanno avuto un acceso botta e risposta durante l’ultima puntata del talent show di Rai 1. Il pubblico è diviso tra chi sostiene la giurata, che afferma che la conduttrice dovrebbe aprirsi di più nel programma, e chi sostiene l’ex volto Mediaset, che ha invitato la giornalista a valutare la danza e non aspetti comunicativi o personali.

Il motivo degli attriti tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli è che un po’ hanno ragione entrambe. Ballando con le Stelle è uno show di danza, ma è anche vero che parte del suo successo deriva dal vedere i vip emozionarsi, adirarsi e riferire vicende personali mai rivelate prima. Selvaggia Lucarelli ha le sue ragioni quando afferma che Barbara d’Urso è un po’ frenata e non vuole mettersi in gioco al cento per cento.

Tuttavia, Selvaggia Lucarelli ha preso un granchio quando ha parlato del “pubblico” di Barbara d’Urso. La padrona di casa Milly Carlucci ha detto che tra le due donne c’è un “muro di incomunicabilità”, ma Barbara d’Urso ha obiettato che non è vero e che il pubblico la sostiene. Selvaggia Lucarelli ha replicato che il pubblico si conquista con un po’ di verità e che Barbara d’Urso non la regala mai. Tuttavia, è fuor di dubbio che Barbara d’Urso abbia un pubblico fedele, anche se non è più quello degli anni d’oro.

Barbara d’Urso ha risposto a Selvaggia Lucarelli inviandole due messaggi su Instagram, sottolineando l’importanza della sua carriera e il fatto che sia una delle conduttrici più seguite negli ultimi anni. La questione di perché non le vengono più dati programmi è ancora tutta da raccontare e pare che non dipenda dal “pubblico”. Forse un giorno Barbara d’Urso svelerà la sua versione dei fatti.

