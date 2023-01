Scontri ultras autostrada, Molteni: "Far West, ora sanzioni"

“Quanto accaduto sull’A1 è un vero e proprio Far West inaccettabile, si tratta di fatti gravi e ringrazio le forze di polizia, soprattutto la Polstrada e la Digos, al lavoro per l’identificazione dei soggetti. Verranno fatte tutte le valutazioni del caso affinché si arrivi a sanzioni certe”. Lo dice all’Adnkronos Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, commentando gli scontri tra tifoserie di Napoli e Roma nel tratto aretino dell’Autostrada 1.

In merito a un possibile aggravamento delle misure repressive contro i violenti del tifo, Molteni spiega: “Nel decreto sicurezza 2 di Salvini ci fu già un giro di vite importante per distinguere il tifoso dal violento, dobbiamo preservare i tifosi veri e sanzionare i violenti. Questi non sono tifosi – sottolinea – siamo davanti a fatti criminali. Bene continuare a investire nella formazione delle forze di polizia, ma anche ragionare sul fatto che da qui al 2030 abbiamo 40mila poliziotti che vanno in pensione”.