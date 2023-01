Scontri tifosi Napoli e Roma, Palummella: "Troppi strascichi dopo morte Ciro"

“Roma-Napoli è una storia che va così, non si risolverà mai più. Ci sono dietro troppi strascichi dopo la morte di Ciro (Esposito, ndr) e gli striscioni provocatori contro la mamma di un ragazzo che non c’è più”. Gennaro Montuori, il ‘Palummella’ del gruppo storico del Napoli “Commando Ultrà Curva B”, commenta così all’Adnkronos gli scontri tra tifosi del Napoli e della Roma che hanno costretto alla chiusura temporanea del tratto aretino dell’A1.

‘Palummella’ ricorda che “c’erano stati approcci” per ricomporre la situazione tra le due tifoserie dopo l’omicidio del giovane supporter del Napoli, rimasto ucciso da un colpo di pistola sparato dall’ultras romano, Daniele De Santis il 3 maggio 2014, quando allo stadio Olimpico di Roma si stava per giocare la finale di Coppa Italia di calcio tra Fiorentina e Napoli. “Anche la mamma di Ciro – sottolinea Montuori – mandò un appello. Ma ormai c’è poco da fare, impossibili eventuali passi indietro. Sono lontani i tempi in cui giallorosso e azzurro si mischiavano”.

“Ormai siamo vecchi, mi sono battuto per anni, ho creato il gemellaggio – sottolinea l’ex capo ultrà – ma davanti a un morto è molto difficile sperare in una soluzione. Peccato non solo per noi, ma per il calcio tutto. La geografia del tifo è cambiata e confermo che non ci sarà più il derby del Sole, ne sono convinto conoscendo bene le due piazze”.