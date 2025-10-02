Scontri sportivi e politica: il dilemma di Milano Cortina

Il dibattito sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continua a suscitare forti reazioni. Dopo che il CIO ha deciso di adottare il “modello” di Parigi 2024, consentendo agli atleti di competere come Atleti Individuali Neutrali, le singole Federazioni Internazionali devono esprimere una posizione. Anche l’IPC ha deciso di revocare le sanzioni per permettere la partecipazione degli atleti con i colori nazionali.

Durante l’annuale Meeting Autunnale della Federazione Internazionale di Sci e Snowboard (FIS) a Zurigo, si è discusso sul futuro degli atleti russi e bielorussi. Tuttavia, non è stata presa alcuna decisione e il tema è stato rinviato a fine ottobre. La Presidente della Federazione norvegese di Sci, Tove Moe Dyrhaug, ha confermato che non sono emerse conclusioni chiare.

Anders Byström, capo allenatore della Nazionale svedese, ha espresso preoccupazione per il rinvio della decisione, dichiarando che c’era confusione tra i partecipanti. Il ritardo ha alimentato ansie tra chi è contrario alla presenza di atleti russi e bielorussi in pista.

Atleti come Edvin Anger ed Ebba Andersson hanno manifestato il proprio dissenso. Andersson ha sottolineato che la situazione non è cambiata e che sarebbe incoerente ignorare le precedenti decisioni. Anche Linn Svahn ha preso una posizione ferma, affermando che non vorrebbe gareggiare contro atleti russi e bielorussi. Ha avvertito che una decisione poco chiara potrebbe portare a conseguenze gravi, ribadendo che ci sono questioni più importanti dello sport.