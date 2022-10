Scontri Sapienza, Sylos Labini: "Sinistra vero pericolo per democrazia"

“Pasolini diceva giustamente che nulla è peggio del fascismo degli antifascisti, così a 100 anni dalla Marcia su Roma i cattivi maestri di alcuna sinistra che fomentano e giustificano quelli che vorrebbero impedire ad altri di parlare sono il vero pericolo per la democrazia in Italia”. E’ quanto scrive sul suo profilo facebook Edoardo Sylos Labini, attore, regista, fondatore di Culturaidentità, commentando gli scontri avvenuti alla Sapienza lo scorso 25 ottobre tra studenti e forze dell’ordine.

Ed aggiunge: “non è più accettabile che in un ateneo italiano qualcuno debba avere paura di non pensarla come questi signori violenti e arroganti che sventolano simboli della sinistra radicale. E’ una questione culturale e di libertà”, conclude.