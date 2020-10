“No a ogni strumentalizzazione di una protesta civile e pacifica nata da centinaia di commercianti partenopei per chiedere sostegno in conseguenza di una chiusura parziale o totale degli esercizi, secondo i loro diritti. E lo voglio dire subito: la camorra non c’entra niente. Non si trovino alibi per le negligenze e i fallimenti della politica che non ha saputo garantire una sopravvivenza agli imprenditori”. A dirlo all’Adnkronos l’avvocato Angelo Pisani, alla guida dell’associazione Noi Consumatori, legale rappresentante degli imprenditori partenopei – titolari di bar, ristoranti, gelaterie, pub, negozi – che ieri hanno protestato a Napoli a seguito delle restrizione anti-covid decise dal governatore De Luca, e che “si stanno apprestando a fare causa allo Stato se le loro richieste rimarranno inascoltate e saranno nuovamente abbandonati”.

