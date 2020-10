“Il sindaco di Napoli De Magistris, mentre la sua gente è in piazza a protestare per il lockdown e ci sono i poliziotti schierati in mezzo al caos, non va a calmare gli animi, ma è in diretta su Rai 3. La Annunziata: ma non sarebbe meglio se lei andasse lì? Lui: ‘Ma ora cosa devo fare? Vedo da qui… Poi dovremo capire.. ora sto qui in studio’. Che deriva”. Lo scrive su facebook Selvaggia Lucarelli commentando le polemiche per la presenza negli studi del programma di Rai 3 ‘Titolo Quinto’ del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, mentre nel capoluogo campano andavano in scena duri scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti scesi in piazza per protestare contro le misure restrittive decise dal governatore campano Vincenzo De Luca per contrastare la nuova ondata di Covid.

