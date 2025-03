Scontri Mortali a Bari Sardo: Un 22enne Fatalmente Accoltellato durante il Carnevale

Una festa di Carnevale a Bari Sardo ha avuto esito tragico con la morte di Marco Mameli, un giovane di 22 anni. Durante la celebrazione nella piazza centrale, scoppiò una rissa intorno alle 23, durante la quale Mameli, operaio di Ilbono, è stato colpito al petto con un coltello. Nonostante i tentativi dei soccorritori del 118, per lui non c’era più nulla da fare al momento dell’arrivo. Un altro giovane è rimasto ferito nella stessa rissa e è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Lanusei.

Le Forze dell’Ordine stanno indagando per identificare l’autore dell’omicidio, che è riuscito a fuggire dalla scena. Nel mentre, il sindaco Ivan Mameli ha disposto l’annullamento di tutti i prossimi eventi carnevaleschi, incluso un’altra sfilata prevista per il 4 marzo, in segno di lutto per la comunità.

Le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri della Compagnia di Lanusei e dalla polizia, mentre l’atmosfera di festa ha subito un duro colpo a causa di violenza inaspettata. Bari Sardo, in provincia di Nuoro, si trova ora a far fronte a una tragedia che ha segnato profondamente i partecipanti e gli abitanti del luogo.