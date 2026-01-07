Scontri in Iran, due morti e 30 feriti

A Teheran è stata segnalata una manifestazione nel sud-ovest dell’Iran che è degenerata in scontri armati con le forze dell’ordine. La protesta, giunta all’undicesimo giorno, ha causato due morti e 30 feriti.

I commercianti stavano manifestando a Lordegan, una città a 455 chilometri a sud di Teheran, quando i rivoltosi hanno iniziato a lanciare pietre contro le forze dell’ordine. Alcuni individui, in possesso di armi militari e da caccia, hanno aperto il fuoco sulla polizia, ma non è stato specificato se le persone uccise fossero poliziotti o manifestanti.