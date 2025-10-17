Scontri in Amici 25: tensioni tra professori in studio

La nuova puntata di “Amici 25” andrà in onda domenica 19 ottobre 2025 e promette di regalare momenti di tensione tra i professori. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si troveranno al centro di accese discussioni riguardanti due allievi coinvolti in sfide cruciali. Non mancheranno assenze significative e classifiche che mettono alcuni partecipanti a rischio eliminazione.

Tra gli ospiti della quarta puntata ci saranno Irama e Chamamifaro. Irama sarà anche giudice nella gara di canto, mentre Anbeta si occuperà del ballo. Le anticipazioni rivelano che alcuni allievi, come Michelle, Opi e Alex, sono riusciti a superare gli avversari esterni nella registrazione precedente. La situazione di Alessio rimane incerta, poiché la sua sfida è stata registrata dopo la puntata, senza pubblico.

Nelle classifiche di canto e ballo risultano a rischio eliminazione Michelle, Alex, Matilde e Frasa. Tommaso, assente in studio, non ha partecipato e il motivo della sua mancanza non è stato comunicato, ma potrebbe trattarsi di un problema di salute.

Durante le performance, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo hanno avuto uno scambio acceso, in quanto la Celentano ha criticato le espressioni di un ballerino. Anche Veronica Peparini è stata coinvolta nella discussione. Un ulteriore scontro è avvenuto tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli riguardo a Frasa, in seguito a un’esibizione davanti a Irama. Zerbi ha espresso preoccupazioni sul rendimento di Frasa, mentre la Pettinelli ha difeso il suo allievo, scatenando così ulteriori tensioni.