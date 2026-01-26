Scontri a Minneapolis

La morte di due americani in Minnesota è stata definita dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come conseguenza del “caos provocato” dai democratici. Trump ha chiesto al Congresso di mettere fine alle cosiddette città santuario, ovvero le città che tutelano i migranti. Tuttavia, il presidente ha anche aperto all’ipotesi che l’Ice, l’agenzia di immigrazione degli Stati Uniti, possa lasciare Minneapolis.

Intanto, il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha respinto la richiesta dell’amministrazione Trump di abrogare le politiche santuario e di condividere Medicaid, assistenza alimentare e dati elettorali con il governo federale per “porre fine al caos in Minnesota”. Alcuni senatori repubblicani si sono uniti ai democratici nel chiedere un’indagine sulla morte di Alex Pretti, l’infermiere trentasettenne ucciso a Minneapolis da un agente dell’Ice.

L’ex presidente Bill Clinton ha denunciato le “scene orribili” avvenute a Minneapolis e ha invitato gli americani a “alzarsi in piedi e parlare”, facendo sentire la loro voce. Il senatore repubblicano Lindsey Graham ha dichiarato di voler presentare una proposta di legge per porre fine alle città santuario, considerate la causa principale del clima di tensione a Minneapolis.

La situazione a Minneapolis è molto tesa, con proteste e scontri tra manifestanti e agenti federali. L’Ice ha ricevuto critiche per i suoi metodi violenti e l’amministrazione Trump è sotto pressione per rispondere alla crisi. Il presidente ha affermato che l’Ice ha fatto un “lavoro fenomenale” a Minneapolis, ma ha anche lasciato aperta la possibilità di ritirare l’agenzia dalla città.