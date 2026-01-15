Scontri a Minneapolis dopo operazione immigrazione

Manifestanti e forze dell’ordine si sono scontrati nel nord di Minneapolis dopo che un uomo è stato ferito a una gamba durante un’operazione federale di controllo dell’immigrazione. L’episodio sarebbe avvenuto al termine di un inseguimento in auto che ha coinvolto agenti federali.

Testimoni hanno riferito di spari, fumo ed esplosioni in vari incroci del quartiere, mentre la polizia pattugliava l’area e grandi folle di protesta si radunavano.