Scontri a Bologna durante il corteo di Ramy, vandalizzata la Sinagoga: ira del sindaco

Durante gli scontri seguiti al corteo in supporto a Ramy Elgaml a Bologna, dieci agenti di polizia sono rimasti feriti e la Sinagoga della città è stata vandalizzata. Il sindaco Matteo Lepore ha espresso preoccupazione per gli atti vandalici e ha espresso la sua solidarietà alla comunità ebraica. Ha sottolineato l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e del personale della società Hera, che hanno lavorato per ripulire e riparare i danni nella notte. Lepore ha sottolineato il comportamento professionale delle forze di polizia, lamentando che non ci fosse stata alcuna manifestazione politica, ma pura devastazione. Ha chiesto che i responsabili vengano identificati e perseguiti, aggiungendo che non ci sono giustificazioni per simili azioni.

Il corteo per Ramy ha visto episodi di violenza, con lanci di bottiglie, bombe carta e fumogeni, portando a scene di guerriglia urbana. Finora, due manifestanti sono stati denunciati: un giovane di 23 anni per resistenza e un 30enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Ignazio La Russa, Presidente del Senato, ha condannato fermamente gli atti violenti a Bologna e Roma, sottolineando che non possono essere giustificati. Anche il senatore leghista Roberto Calderoli ha denunciato la crescente violenza e antisemitismo, evidenziando che i recenti eventi sono il culmine di una spirale di violenza contro le forze dell’ordine.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, ha definito gli attacchi alla Sinagoga un fatto di estrema gravità e ha chiesto una condanna unanime da parte delle forze politiche. Inoltre, ha mostrato solidarietà alla comunità ebraica, che sta affrontando un clima di intimidazione. Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, ha affermato che le violenze avvengono in città amministrate dalla sinistra e sono il risultato delle politiche di sostegno ai centri sociali. Ha criticato il sindaco Lepore per le sue posizioni e ha chiesto che i partiti di sinistra disconnettano i legami con gruppi violenti, sottolineando la necessità di maggiore sicurezza e cooperazione. Gli eventi a Bologna e in altre città italiane hanno sollevato preoccupazioni su un clima di violenza crescente e antisemitismo.