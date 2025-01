Scontri a Bologna durante il corteo di Ramy, vandalizzata la Sinagoga: ira del sindaco

Nel corso degli scontri successivi al corteo per Ramy Elgaml a Bologna, si sono registrati atti vandalici contro la Sinagoga della città, come denunciato dal sindaco Matteo Lepore. Dieci agenti delle forze dell’ordine sono stati feriti e il sindaco ha espresso preoccupazione per la situazione, sottolineando il lavoro del personale di Hera e della Polizia locale per ripulire i danni. Lepore ha condannato i disordini e ha chiesto che i responsabili vengano identificati, affermando che non esistono giustificazioni per le devastazioni. Ha anche invitato alla calma e ha promesso che le istituzioni affronteranno la situazione unite.

Il presidente della Comunità ebraica di Bologna, Daniele De Paz, ha descritto gli atti vandalici come un attacco mirato e programmato contro la comunità ebraica, evidenziando scritte di solidarietà a Ramy e danni materiali nella zona di via de Gombruti. De Paz ha chiesto al sindaco di rimuovere la bandiera palestinese esposta sul palazzo comunale, suggerendo che essa sta contribuendo a un clima di tensione e violenza, soprattutto nei confronti della comunità ebraica.

Nel contesto del corteo, dieci agenti sono stati feriti e due manifestanti sono già stati denunciati. Gli scontri hanno visto lanci di bottiglie e altri oggetti, associati a scene di guerriglia urbana con danni significativi alla città. Diverse personalità politiche, tra cui Ignazio La Russa e Roberto Calderoli, hanno condannato gli episodi di violenza, enfatizzando l’aumento dell’antisemitismo e il clima preoccupante di violenza nelle città italiane, in particolare in quelle amministrate dalla sinistra.

La Russa ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine e alla comunità ebraica, mentre Calderoli ha denunciato l’uso dello scontro tra gruppi per attaccare la polizia e ha invitato a identificare e perseguire i responsabili. Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia ha sottolineato la gravità dell’aggressione alla Sinagoga e ha richiamato la necessità di una condanna unanime da parte delle forze politiche.

Alcuni esponenti della destra hanno anche criticato la sinistra per aver alimentato un clima di violenza e hanno chiesto un allontanamento dei gruppi estremisti. La richiesta di dialogo e di mantenere la pacificazione è emersa come un tema cruciale a fronte degli eventi recenti.