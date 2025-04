Scontri a Bologna: confronti tra polizia e manifestanti contro il riarmo europeo, due feriti

A Bologna, due persone sono rimaste ferite negli scontri tra manifestanti e polizia in via Ugo Bassi, durante una manifestazione organizzata da Potere al Popolo contro il riarmo europeo. Il corteo dei partecipanti è stato bloccato mentre tentava di raggiungere piazza del Nettuno, dove era in corso una manifestazione pro Europa promossa dai sindaci di Bologna e Firenze.

Le tensioni sono aumentate quando i manifestanti hanno cercato di spostarsi da piazza San Francesco verso la piazza dei sindaci, portando a scontri con le forze dell’ordine. Tra i feriti c’è Bianca Tedone, candidata sindaca al comune di Milano, colpita da un manganello. Durante gli scontri, è stata bruciata una bandiera dell’Unione Europea. Potere al Popolo ha dichiarato che la manifestazione era “per la Pace, per l’uscita immediata dalla Nato, contro il Rearm Europe e contro l’idea di Difesa comune europea”.

Nel frattempo, la manifestazione pro Europa, “Una piazza per l’Europa”, ha visto la presenza di numerosi sindaci, tra cui Matteo Lepore e Sara Funaro, i quali hanno esposto bandiere dell’Unione Europea e della pace, insieme a quelle dell’Ucraina e del movimento federalista europeo. Queste due manifestazioni contrastanti hanno messo in evidenza le divisioni politiche sulla questione del riarmo e della posizione dell’Italia in Europa. Molti sindaci hanno partecipato, indossando la fascia tricolore, e hanno espresso il loro sostegno per una maggiore integrazione europea e la pace.