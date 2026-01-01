Sconto del 90% sulle tasse in Italia

Molti cittadini e contribuenti trovano le tasse indigeste, specialmente quelli appartenenti al ceto sociale medio-basso che fanno fatica a sostenere anche le spese più semplici. L’inflazione e la crisi economica generale hanno reso i pagamenti delle imposte più alti e difficili da sostenere.

Esiste la concreta opportunità di approfittare dello sconto del 90% sulle tasse, in particolare per docenti e ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza in Italia. Il 90% dei compensi percepiti viene escluso dal reddito imponibile, questa iniziativa è rivolta a coloro che si trovano all’estero e desiderano tornare in Italia.

Coloro che possono essere coinvolti sono principalmente persone altamente qualificate che desiderano investire tempo e ricerche nel proprio lavoro in Italia. Il pagamento delle tasse per la manovra che coinvolge ricercatori e docenti che vogliono trasferirsi in Italia dovrebbe essere solamente del 10% del reddito complessivo accumulabile. La durata dell’aiuto è aumentata da quattro a sei anni, e non sono escluse neanche eventuali proroghe.

L’obiettivo è anche quello di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico sul territorio italiano. I requisiti per accedere a tale agevolazione sono: aver conseguito un titolo di studio universitario o equiparato, la residenza all’estero deve essere fissa e non occasionale, le attività professionali all’estero devono essere documentate presso centri di ricerca pubblici e/o privati o nelle università per almeno due anni consecutivi. necessario svolgere attività di ricerca in Italia e acquisire la residenza fiscale in Italia.