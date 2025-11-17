Sconto del 70% su Avast per la cybersecurity in Italia

I prodotti per la cybersecurity di Avast stanno offrendo uno sconto del 70%. Questa promozione riguarda le licenze annuali di Premium Security e Ultimate, ora disponibili rispettivamente a 21,90 euro e 31,50 euro per il primo anno. Queste licenze proteggono i computer con sistema operativo Windows e possono essere estese fino a dieci dispositivi simultaneamente.

L’attuale sconto rende l’accesso alla sicurezza online molto più conveniente. Tra le principali funzionalità, spicca l’Assistente Avast, un sistema basato su intelligenza artificiale progettato per rilevare truffe su internet, come siti fraudolenti creati per attacchi phishing.

All’interno dei pacchetti, il nuovo Assistente offre consigli rapidi su come affrontare potenziali truffe informatiche. Questo strumento risulta particolarmente prezioso quando si ha il sospetto che un messaggio o un’offerta online siano fuorvianti. L’intelligenza artificiale è anche impiegata nello strumento di Protezione e-mail, che identifica truffe via email e tentativi di phishing, oltre a segnalare allegati contenenti malware. Questa protezione è compatibile con i principali servizi di posta elettronica come Gmail e Outlook.

In aggiunta, Avast propone un’analisi approfondita delle pagine web visitate per verificare la loro legittimità, consentendo agli utenti di effettuare pagamenti, operazioni bancarie e acquisti online in modo più sicuro, riducendo il rischio di truffe. Le licenze Premium Security e Ultimate proteggono dispositivi Windows, Mac, Android, iPhone e iPad, con la possibilità di estendere la protezione a dieci dispositivi selezionando l’apposita opzione.

