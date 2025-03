Sconto del 25% sulla Tari: Ecco come funziona il bonus rifiuti e chi può beneficiarne.

Dopo oltre cinque anni, si avvicina l’attivazione del bonus sociale rifiuti, previsto da un Dpcm che stabilisce i principi e i criteri per la sua applicazione. Introdotta nel 2019 con un decreto fiscale, l’agevolazione offre una riduzione del 25% della Tari, l’imposta sui rifiuti, per le famiglie in difficoltà economica. Possono beneficiarne i nuclei familiari con un Isee fino a 9.530 euro; il limite sale a 20.000 euro se ci sono almeno quattro figli a carico. Il Dpcm del 21 gennaio, pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 28 marzo, stabilisce le disposizioni che l’Arera utilizzerà per definire le modalità applicative.

La Tari è l’imposta che i contribuenti pagano per finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Questo tributo locale è dovuto da chi occupa un immobile, oppure, se vuoto, dal suo proprietario. La Tari non si basa sulla reale produzione di rifiuti, ma sulla possibilità di produrli occupando l’immobile soggetto a tassa.

Il pagamento della tassa è obbligatorio per chi possiede o detiene locali o aree suscettibili di produrre rifiuti. L’obbligo di pagamento ricade sull’utilizzatore dell’immobile, non sul proprietario. Il calcolo della Tari tiene conto di due aspetti principali: essa è composta da una quota fissa e da una variabile, e il suo importo è determinato sia in base alle caratteristiche dell’immobile sia a quelle del nucleo familiare. Così, la nuova misura rappresenta un importante aiuto per le fasce più vulnerabili della popolazione.