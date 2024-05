sconti imperdibili fino al 27 Maggio 2024

Unieuro lancia il nuovo volantino, che propone la “Tech Collection” con una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti fino al 27 Maggio 2024. Solo quindi pochi giorni per poter godere dei super prezzi.

Il Dyson Cyclone V10 Absolute viene proposto a 399 Euro, il 33% in meno rispetto ai 599 Euro di listino, mentre lo sconto è pari al 14% se si tiene conto che il prezzo precedente era di 469 Euro. In offerta anche il Dyson V8, che è disponibile in offerta a 299 Euro, in calo di 100 Euro dai 399 Euro di listino.

Il TV LG UHD Serie UR81 da 75 pollici è invece disponibile a 799 Euro, il 46% in meno rispetto ai 1499 Euro imposti dal produttore.

Lo Xiaomi Redmi Note 13 da 256 gigabyte invece passa a 219,90 Euro, 30 Euro in meno rispetto ai 249,90 Euro di listino, mentre iPhone 15 Pro da 128 gigabyte è disponibile in offerta a 1069 Euro, dai 1239 Euro di listino. Il Motorola moto g32 invece passa a 139,99 Euro, in calo dai 229,90 Euro precedenti. L’Honor 90 5G è infine disponibile a 379,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.