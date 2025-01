Sconti dal veterinario e non solo

Novità sul Bonus Animali Domestici per il nuovo anno: le agevolazioni previste comprendono sconti sulle spese veterinarie e sostegni economici destinati soprattutto a cittadini over 65. Le spese per il mantenimento degli animali domestici, come cibo e cure veterinarie, possono essere elevate, disincentivando l’adozione di cani e gatti. Attualmente, i proprietari possono usufruire di un bonus di 80 euro e detrarre le spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi (modello 730), nella misura del 19% su spese che superano i 129,11 euro, fino a un massimo di 550 euro.

Per gli anni 2024-2026, è previsto un ulteriore contributo per over 65 con un ISEE fino a 16.215 euro, finalizzato a sostenere le spese veterinarie, chirurgiche e per l’acquisto di farmaci. Questo fondo di 750.000 euro è destinato a favorire le adozioni e a combattere il randagismo.

Le spese detraibili comprendono le prestazioni veterinarie e i medicinali, purché i pagamenti siano tracciabili tramite carta di credito, bancomat o bonifico. Il limite di detrazione è fissato a un massimo di circa 80 euro. È necessario presentare documentazione attestante le spese, come certificazione ASL o fattura d’acquisto.

In conclusione, il sistema di bonus e contributi per gli animali domestici rappresenta un importante supporto per i cittadini, incentivando le adozioni e migliorando il benessere degli animali e delle famiglie che convivono con loro.