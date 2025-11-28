Sconti Avast Italia

I prodotti per la cybersecurity di Avast, Premium Security e Ultimate, sono in sconto del 70%. La promozione in corso è valida sulla licenza annuale, con prezzi a partire da 21,90 euro e una garanzia di rimborso di trenta giorni a partire dalla data di acquisto.

Un breve riepilogo dei prezzi di Avast Premium Security e Avast Ultimate:

– 21,90 euro per il primo anno, poi 72,99 euro l’anno per Premium Security

– 31,50 euro per il primo anno, poi 31,50 euro l’anno per Ultimate

La licenza in offerta è utilizzabile su un dispositivo a scelta tra PC, Mac, Android, iPhone e iPad, grazie all’ampia compatibilità di Avast con tutte le principali piattaforme oggi disponibili sul mercato.

I pacchetti per la cybersecurity di Avast offrono una privacy e una sicurezza maggiori rispetto a un qualsiasi altro semplice prodotto antivirus. Uno dei principali punti di forza di entrambi è il nuovo Assistente Avast basato sull’intelligenza artificiale, in grado di verificare possibili promozioni e messaggi fraudolenti ricevuti. Inoltre, gli utenti Avast ricevono anche tempestivi avvisi sulle e-mail sospette, prima ancora di aprire il messaggio di posta elettronica sul proprio dispositivo.

L’intelligenza artificiale abbracciata da Avast offre un grande aiuto nel proteggere gli utenti da una delle minacce informatiche più problematiche, ossia il phishing. Avast Premium Security e Avast Ultimate sono disponibili in offerta al prezzo più basso: ancora per pochi giorni sarà possibile beneficiare di uno sconto del 70% sulla licenza annuale di entrambi i pacchetti, con prezzi a partire da 21,90 euro per i primi dodici mesi.