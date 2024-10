Sconfitto e ricco: quanto ha guadagnato

Daniil Medvedev ha giocato solo 69 minuti e ha guadagnato 1,5 milioni di dollari durante il torneo esibizione Six Kings Slam a Riad, in Arabia Saudita. Nel suo incontro ai quarti di finale, il russo ha subito una netta sconfitta contro Jannik Sinner, con un punteggio di 6-0, 6-3. Fin dalla prima frazione, Medvedev è sembrato in difficoltà, subendo un pesante parziale, mentre nella seconda ha evita di subire un “cappotto” conquistando solo tre game.

Nonostante la sconfitta, Medvedev ha incassato 1,5 milioni di dollari, equivalente a 21.739 dollari per ogni minuto trascorso in campo. Questo evento arriva dopo un’altra sconfitta subita da Sinner a Shanghai, aumentando le speculazioni su un possibile problema alla spalla destra del russo. Tuttavia, Medvedev ha deciso di partecipare al torneo, senza saltare l’appuntamento.

Sinner, intanto, continua la sua straordinaria forma nel 2024 e si prepara ad affrontare Novak Djokovic in semifinale. L’incontro contro il serbo rappresenta una sfida di grande prestigio, ma il premio in palio è significativo: il vincitore del Six Kings Slam incassa 6 milioni di dollari. Questo aspetto economico è particolarmente rilevante, soprattutto considerando che Sinner ha già guadagnato 12 milioni di dollari dall’inizio della stagione.

Il Six Kings Slam, un torneo esibizione di grande richiamo, ha attirato l’attenzione sia per le star in campo che per i premi enormi in palio. La performance di Sinner contro Medvedev mette in evidenza il suo ottimo stato di forma, mentre Medvedev, nonostante il compenso per la partecipazione, dovrà riflettere sulle sue recenti prestazioni sul campo. La competizione in Arabia Saudita non si limita solo agli aspetti sportivi, ma diventa anche una vetrina per guadagni eccezionali, attirando i migliori giocatori del mondo e rappresentando una nuova frontiera nel tennis professionistico.