Sconfitta in Calabria, il centrosinistra cerca unità e riscatto

La sconfitta in Calabria per il centrosinistra è stata particolarmente pesante, culminando in una seconda sconfitta consecutiva, dopo quella nelle Marche. Le forze della coalizione stanno già riflettendo sulla prossima tornata elettorale in Toscana, sperando in un risultato favorevole.

In Calabria, il candidato del centrodestra, Roberto Occhiuto, ha ottenuto un vantaggio di circa venti punti su Pasquale Tridico, rappresentante del M5s. A seguito delle prime proiezioni, Tridico ha contattato Occhiuto per riconoscere la sconfitta, esprimendo delusione ma anche gratitudine per il sostegno ricevuto. Giuseppe Conte, presidente del M5s, ha lodato il coraggio di Tridico nel candidarsi in una situazione difficile.

Il deputato del Pd, Nico Stumpo, ha sottolineato la necessità di rimanere concentrati, anche di fronte a risultati così sfavorevoli. La segretaria del Pd, Elly Schlein, non ha commentato direttamente ma ha delegato al suo vice, Igor Taruffi, l’analisi del risultato, suggerendo che una valutazione più completa sarà possibile solo dopo il 23 novembre, al termine delle elezioni regionali. Entrambi hanno ribadito l’importanza dell’unità nel centrosinistra come prerequisito per future vittorie.

Il dibattito interno si fa più intenso, con la consapevolezza che le regionali rappresentano un test cruciale in vista delle elezioni politiche del 2027. Schlein ha affermato che solo l’unità può portare a risultati positivi, concetto sostenuto anche dai leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno chiesto un cambio di passo. In termini di voto, il Pd ha ottenuto circa il 20%, in crescita rispetto alle precedenti elezioni. Le proiezioni indicano inoltre che il M5s ha superato il 6,5% e Alleanza Verdi e Sinistra si attesta attorno al 3,5%.