Sconfitta dell’Olimpia Milano

L’Olimpia Milano prosegue il suo momento negativo, perdendo in casa contro Varese con un punteggio di 74-84. La squadra di Milano parte forte, con un’ottima intensità difensiva e un buon attacco, ma gli ospiti reagiscono e prendono il controllo della partita. Varese si allontana dalla zona calda e stoppa la serie di 7 vittorie consecutive di Milano in campionato.

Nel frattempo, la Bologna vince in trasferta contro la Vanoli Cremona con un punteggio di 84-74. La squadra di Bologna gioca bene per 30 minuti, abbastanza per superare la Vanoli Cremona indebolita dalle assenze di Durham e Burns. La coppia Morgan-Alston è fondamentale per la vittoria, con 19 e 18 punti rispettivamente.

I risultati dei due incontri sono stati influenzati dalle prestazioni individuali di alcuni giocatori. Per Varese, Moore ha segnato 21 punti, mentre per Bologna, Morgan e Alston hanno totalizzato 19 e 18 punti rispettivamente. I risultati lasciano l’Olimpia Milano in una posizione difficile, mentre la Bologna resta in testa alla classifica appaiata a Brescia. La Cremona si trova a metà classifica e si guarda le spalle.