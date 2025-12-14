9.4 C
Sconfitta della Basilicata Nuoto a Roma

La Basilicata Nuoto 2000 ha subito una sconfitta amara contro la Nautilus Nuoto Roma, perdendo per 16-13 alla seconda giornata del girone 4 di Serie B. Nonostante la sconfitta, la squadra biancoverde ha mostrato una buona partenza e una buona amalgama, restando in partita su un campo difficile contro un avversario che ha dimostrato di essere una seria sfida.

La partenza della squadra lucana è stata bruciante, con i primi sigilli di Magliulo, Musacchio e Massa che hanno regalato il primo break agli ospiti. I padroni di casa hanno impiegato qualche minuto per trovare le contromisure, ma nonostante alcuni errori in superiorità numerica, sono riusciti a chiudere in vantaggio il primo quarto e a scappar via all’inizio della seconda frazione.

Il cambio di campo ha dato al tecnico Silipo la possibilità di riordinare le idee e dare le indicazioni ai suoi per invertire la rotta. Cerchiara, a secco nei primi sedici minuti, ha trovato i primi gol della sua partita e il Basilicata si è riportato sotto fino all’11-9. La partita si è giocata punto a punto fino alla sirena, con la Nautilus che è riuscita a resistere ai tentativi di rimonta e a portare a casa la vittoria.

Il risultato finale è stato di 16-13 per la Nautilus Nuoto Roma, con Garcia e Bongi che hanno chiuso il match con quattro gol a testa. I padroni di casa sono arrivati anche sul +5, ma nell’ultimo minuto Ciccarelli e Vuolo hanno fissato il punteggio sul definitivo 16-13. La formazione della Nautilus Nuoto Roma ha schierato L. Notarini, Pacciani, A. Notarini, Perna, Scarfagna, A. Garcia, Spinelli, Bogni, G. Garcia, Pisu, Bonetti, Giordani, Galbiati e Montesano, mentre la Basilicata Nuoto 2000 ha schierato Cecere, Ciccarelli, Cerchiara, Cerchiaro, Cali, Massa, Albano, Musacchio, Petrone, Magliulo, Spatuzzo, Vuolo, Formisano e Giannetti.

