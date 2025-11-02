15.4 C
Sconfitta amara per Orocash Picco Lecco a Volano

Da stranotizie
Il match in trasferta per l’Orocash Picco Lecco si conclude con una sconfitta per 3-1 contro Volano. La partita, intensa e combattuta, ha visto i punteggi dei set finire 25-23, 26-24, 14-25 e 25-19.

I primi due set sono stati molto equilibrati, con le squadre che si sono battute punto su punto. Le padrone di casa di Volano, nonostante la loro posizione in classifica, hanno mostrato una solidità tecnica e mentale notevole, riuscendo a sfruttare al meglio le occasioni a disposizione. Federico Belloni, il coach di Picco Lecco, ha riconosciuto la forza dell’avversaria, commentando che la squadra ha vissuto una serata storta e che i primi due set sono stati persi di appena due punti.

Nel terzo set, le biancorosse hanno ritrovato ritmo e sicurezza, dominando e riaprendo il match. Tuttavia, nel quarto parziale, Volano ha ripreso il controllo, chiudendo il match e conquistando i primi punti della stagione.

Il secondo allenatore, Giacomo Rigoni, ha sottolineato la difficoltà dell’incontro, evidenziando che la posizione in classifica di Volano non riflette il loro reale valore. C’è un po’ di rammarico, poiché la squadra non è mai riuscita a entrare veramente in partita, non rispettando gli obiettivi prefissati.

Tra le note positive, c’è stato il rientro in campo di Federica Ghezzi, che ha dichiarato di essere pronta a contribuire al massimo alla squadra. Nonostante la sconfitta, Picco Lecco continua a guardare avanti, concentrandosi sul proprio percorso di crescita e sul supporto dei propri tifosi.

