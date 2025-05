Sconfitta a Genova: Meloni ignora le Comunali nel discorso

Il giorno dopo la vittoria del centrosinistra a Genova, con Silvia Salis eletta nuova sindaca, la premier Giorgia Meloni è intervenuta all’Assemblea di Confindustria a Bologna, evitando di commentare le recenti elezioni comunali. Secondo il Partito Democratico, ha scelto di “nascosti” per non affrontare la situazione di un “Governo in difficoltà”. A Genova, il centrosinistra è tornato al potere dopo otto anni di centrodestra.

Durante il suo intervento, Meloni ha elogiato l’operato del proprio Governo, sottolineando l’affidabilità dell’Italia in un contesto economico difficile e menzionando il miglioramento della situazione finanziaria, evidenziato dalla riduzione dello Spread e dall’attrattività dei titoli pubblici italiani. Ha definito l’economia nazionale “solida e resiliente”, enfatizzando gli sforzi per attrarre investimenti.

Tuttavia, la sconfitta del centrodestra a Genova è stata notata. Esponenti di Fratelli d’Italia, come Giovanni Donzelli, hanno riconosciuto la perdita, ma hanno ribadito che non ci sono segnali di crisi per la coalizione. Matteo Rosso ha invece accusato i suoi alleati, affermando che Fratelli d’Italia risulta il partito più apprezzato dai genovesi.

L’opposizione ha colto l’occasione per criticare il silenzio della premier. Elly Schlein, segretaria del Pd, ha affermato che la sconfitta segna un cambiamento nei rapporti tra il governo e il paese, mentre Francesco Boccia ha suggerito che Meloni stia evitando di affrontare le questioni sociali che danneggiano l’esecutivo. Anche Alleanza Verdi e Sinistra ha evocato un messaggio di cambiamento, facendo riferimento a una crescente insoddisfazione nei confronti del Governo.

