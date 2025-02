Sconcertata, ma ferma

Dopo la condanna a otto mesi per Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario di Stato per la Giustizia, Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ha espresso il suo immediato sostegno attraverso un post sul suo account X. Meloni ha dichiarato di essere “sconcertata” dalla sentenza e ha confermato che Delmastro non si dimetterà, mantenendo la sua posizione nonostante la condanna legata al caso di Alfredo Cospito. Ha messo in dubbio la fondatezza della sentenza, considerando che in precedenza il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione e l’assoluzione. Il Tribunale di Roma ha anche disposto l’interdizione dai pubblici uffici per un anno.

Delmastro ha ribadito di non avere intenzione di dimettersi, sostenendo di aver difeso i suoi ideali riguardo il carcere duro per terroristi e mafiosi. Ha affermato: “Io non ho tradito e gli italiani lo sanno”, mantenendo la sua innocenza rispetto alle accuse. Nonostante le contestazioni riguardo la rivelazione di atti coperti da segreto d’ufficio al deputato Giovanni Donzelli, Delmastro ha sempre sostenuto che i documenti in questione non erano segreti. In un’intervista, ha dichiarato che gli atti non erano “classificati, né secretati e nemmeno riservati”. Tuttavia, la condanna per rivelazione di segreti d’ufficio è stata confermata dal tribunale. La Presidente Meloni ha preso posizione a favore del sottosegretario, esprimendo le sue preoccupazioni riguardo alla giustizia in questo caso.