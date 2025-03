Sconcertante lutto nel mondo della musica, è morto il marito della famosissima: il triste annuncio

Carl Dean, marito di Dolly Parton, è morto all’età di 82 anni dopo oltre sessant’anni di matrimonio. La notizia ha colpito profondamente il mondo della musica e i fan della coppia. Dean è scomparso a Nashville, dove viveva con Dolly, lontano dall’attenzione dei media. La famiglia ha richiesto riservatezza e non ha comunicato le cause del decesso.

La coppia ha condiviso una lunga e affettuosa storia d’amore, rimanendo lontana dai riflettori. Il funerale sarà riservato solo ai familiari più stretti, in segno di rispetto per la loro intimità. Dolly ha espresso il suo dolore in un comunicato, sottolineando l’amore che li ha uniti per oltre sei decenni. Ha ringraziato i fan per il supporto e le preghiere in questo momento difficile.

La loro relazione, iniziata nel 1964, è stata segnata da un incontro casuale davanti a una lavanderia a gettoni. Dopo due anni di fidanzamento, si sono sposati nel 1966 in Georgia. Carl ha sempre sostenuto la carriera di Dolly, mantenendo un profilo basso. La loro storia ha ispirato anche la famosa canzone “Jolene”, scritta da Dolly, che parla della paura di perdere un amato.

Nonostante le sfide, la loro unione è rimasta salda, così come l’amore che Dolly ha sempre tributato a Carl, evidente anche nel suo ultimo album “Rockstar”. La loro storia rappresenta un esempio di amore duraturo e supporto reciproco, simbolo di speranza per molte coppie.