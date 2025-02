Scompiglio a Storie Italiane su Olly: “Una famiglia molto potente”

Stamani a Storie Italiane si è discusso del rifiuto di Olly di partecipare all’Eurovision Song Contest 2025. La conduttrice Eleonora Daniele e gli ospiti, tra cui i Jalisse e Samantha De Grenet, hanno espresso dispiacere per la decisione dell’artista, vincitore del Festival di Sanremo. Azzurra Della Penna, giornalista di Chi, è intervenuta in collegamento creando un certo scompiglio. Ha rivelato che Olly proviene da una famiglia ricca e potente, il che gli consente di prendersi del tempo per valutare le sue decisioni più facilmente rispetto ad altri giovani.

Della Penna ha affermato che la scelta di non partecipare all’Eurovision potrebbe essere sia una decisione personale di Olly che una scelta del suo management. Ha sottolineato che, nonostante le speculazioni, Olly è un cantante di talento anche senza l’autotune, strumento di cui si parla nell’argomento. Eleonora Daniele ha reagito in modo stizzito, chiedendo se davvero il fatto di avere una famiglia benestante renda i figli capaci di prendersi più tempo. Questo ha acceso un dibattito acceso in studio, con ospiti che si sono fatti sentire e hanno commentato la questione in modo critico e retorico.

Della Penna ha concluso dicendo che non c’è niente di complicato nella sua affermazione e che il contesto familiare di Olly potrebbe influenzare le sue scelte, ma non in termini di merito o demerito. Ha anche suggerito che potrebbe essere più appropriato considerare altri artisti per il contest. La discussione è stata caratterizzata da toni accesi e polemiche, ma alla fine ha sembrato emergere una natura provocatoria nel discorso di Della Penna.