TERNI – Dopo quasi dodici anni dalla scomparsa di Barbara Corvi, i carabinieri coordinati dal procuratore di Terni, Alberto Liguori, hanno arrestato il marito della donna, Roberto Lo Giudice, che risultava indagato per omicidio.

La donna di Amelia, che è stata recentemente ricordata tra le vittime delle mafie, è scomparsa il 27 ottobre del 2009. All’alba di oggi, i militari di Terni hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione.

La vicenda Corvi era tornata sotto i riflettori lo scorso luglio, dopo la riapertura del fascicolo da parte del procura ternana, a 11 anni dalla scomparsa della donna. La notizia delle nuove indagini si era diffusa in occasione dell’interrogatorio da parte dei carabinieri di Terni di un pentito di ‘ndrangheta che vive in provincia di La Spezia.

Nei mesi scorsi era emerso che due persone erano state indagate da parte della procura di Terni: Roberto e Maurizio Lo Giudice, marito e cognato della donna, secondo la trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’.

Dalle indagini iniziali sulla scomparsa era emerso che proprio il giorno prima che si perdessero le sue tracce, Corvi aveva avuto una discussione con il marito, dopo avergli confessato una relazione extraconiugale.

L’inchiesta venne quindi archiviata dalla procura di Terni all’inizio del 2014. Il fascicolo era a carico di ignoti con l’ipotesi di reato di sequestro di persona.

Barbara era tra l’altro la cognata di Angela Costantino, moglie di un altro Lo Giudice, scomparsa nel nulla nel 1994.

Anche la sua storia è stata ripercorsa da ‘Chi l’ha visto?’.

Un’indagine della squadra Mobile di Reggio Calabria del 2012 ha portato alla condanna definitiva a 30 anni di due persone, sempre legate alla famiglia Lo Giudice, con l’accusa di omicidio. L’avrebbero uccisa dopo aver scoperto una relazione extraconiugale, avuta mentre il marito Pietro era in carcere.