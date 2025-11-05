Scomparso a Sassuolo, segnalazioni su Alessandro a Torino

Una nuova speranza si è accesa intorno alla scomparsa di Alessandro Venturelli, avvenuta cinque anni fa. Negli ultimi giorni, la madre, Roberta Carassai, ha ricevuto oltre 60 segnalazioni da persone che sostengono di aver visto un senzatetto a Torino che somiglierebbe molto al figlio.

Roberta, colma di speranza, partirà domani da Sassuolo per recarsi a Torino e verificare l’identità di questa persona. Ha fatto sapere che tutti i testimoni descrivono un giovane con barba, capelli non troppo lunghi e uno sguardo solitario e educato. Questo senzatetto, secondo le segnalazioni, avvicina le persone ma non chiede soldi, richiedendo solo del cibo. Malgrado l’assenza di foto che rendano facile l’identificazione, Roberta ha individuato le zone in cui è stato avvistato, tra cui il Duomo, via Milano e via XX Settembre.

L’appello lanciato da Roberta ha avuto un riscontro incredibile; molte persone hanno iniziato a diffondere volantini e a cercare Alessandro. La madre ha espresso la sua gratitudine verso i torinesi per il gesto di solidarietà. Nonostante i precedenti traumi emotivi, Roberta ha deciso di seguire il suo istinto e andare a cercare il figlio, convinta della necessità di capire se realmente si tratti di Alessandro.

Alessandro è scomparso in un contesto inquietante, dopo aver mostrato segnali di disagio. La sua famiglia teme possa essere stato influenzato negativamente da persone conosciute in rete, addirittura ipotizzando un possibile coinvolgimento in una setta. Negli anni, hanno ricevuto innumerevoli segnalazioni, ma quella di Torino rappresenta un nuovo capitolo nella dolorosa ricerca.