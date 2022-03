Dario Chiriacò è scomparso per un’improvvisa malattia a 74 anni. Dal 1999 al 2020 è stato presidente dell’Ordine dei medici di Rieti ed era Coordinatore del Gruppo di lavoro della Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei Medici, sulle Medicine non Convenzionali. La camera ardente sarà allestita presso l’Hospice San Francesco in Via Tavola d’Argento 19 a Rieti. Le esequie, in forma religiosa, saranno celebrate martedì̀ 15 marzo alle ore 15.00 presso la Cattedrale di Santa Maria in piazza Cesare Battisti a Rieti.

Anelli: «Uomo buono, mite, collaboratore competente e umile servitore della professione»

«È veramente una triste notizia – commenta il Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli -. Dario era un uomo buono, mite, collaboratore competente e umile servitore della professione. Abbiamo affrontato insieme, con grande moderazione e saggezza, momenti difficili e argomenti che sono diventati divisivi in alcuni frangenti storici per la professione. Riusciva sempre a trovare un punto di equilibrio tra le diverse visioni».

Tittoni: «Una azione assidua e determinante ne ha fatto un punto di riferimento per tutto il settore sanitario»

Il Presidente in carica dell’Ordine di Rieti, Enrico Tittoni, lo ha ricordato così: «Una grande personalità e professionalità nel rappresentare l’istituzione ordinistica con una visione lungimirante. Nell’interesse di tutte le componenti del mondo medico e con incessante impegno e dedizione. Una azione assidua e determinante che ne ha fatto un importante punto di riferimento per tutto il settore sanitario del territorio provinciale e nazionale per moltissimi anni».

«Pronto a impegnarsi in prima persona a tutela della categoria e per il benessere dei pazienti»

«Ai colleghi – aggiunge – rimane il ricordo della sua grande dedizione al lavoro e della sua notevole capacità nell’affrontare i temi professionali e umani durante i numerosi mandati ricevuti negli ultimi decenni, sempre disponibile all’ascolto e a impegnarsi in prima persona a tutela della categoria e del benessere dei pazienti. Alla famiglia l’Ordine dei Medici di Rieti esprime con affetto la propria vicinanza e partecipazione al grave lutto» conclude.