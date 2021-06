In un post su Facebook ha accusato le donne di sinistra di non aver stigmatizzato la vicenda di Saman Abbas, ragazza pachistana scomparsa in provincia di Reggio Emilia che si presume uccisa dalla famiglia dopo il no ad un matrimonio combinato. E lo ha fatto con toni offensivi nei loro confronti (definendole “delle zoccole”). Per questo una professoressa di Arezzo, Rossella Angiolini, presidente della commissione pari opportunità della provincia, si è dimessa dall’incarico istituzionale rivendicando tuttavia le sue dichiarazioni. Per le quali, ora, rischia anche dei provvedimenti disciplinari da parte del ministero dell’istruzione.

Lo fa sapere la sottosegretaria di stato (all’economia) Alessandra Sartore che ha risposto alla camera ad un’interrogazione sull’episodio presentata da 34 parlamentari del Pd e a prima firma del deputato Walter Verini. “L’ufficio territoriale di Arezzo presso cui è incardinato l’ufficio procedimenti disciplinari, venuto a conoscenza dell’accaduto si è prontamente adoperato per acquisire utili elementi sulla vicenda.

Tale attività di indagine è tuttora in corso”, spiega Sartore. Precisando che “gli accertamenti sono finalizzati ad acquisire tutti gli elementi utili all’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari”. Infatti, conclude il sottosegretario, “è evidente che il linguaggio adottato, seppur in un contesto social, è del tutto inaccettabile e lesivo della dignità delle donne e certamente non consono sotto il profilo civile e democratico”.