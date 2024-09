“Scomparsa inquietante” alle Paralimpiadi di Parigi: un’atleta è sparita da 2 settimane, indaga la polizia

È sparita dal nulla Claudine Bazubagira, atleta delle Paralimpiadi in gara con il Ruanda, che avrebbe dovuto giocare con la sua nazionale al sittingvolley, ovvero la pallavolo per persone con disabilità alle gambe. Di lei non si hanno più notizie dallo scorso 20 agosto, quando è arrivata a Parigi per partecipare alle Paralimpiadi. La polizia sta indagando e ha già definito questa sparizione una “scomparsa inquietante”.

Secondo Le Parisien, la pallavolista Claudine Bazubagira è stata vista l’ultima volta quel martedì 20 agosto quando ha lasciato il suo alloggio al centro di Courbevoie attorno alle 19.00 per andare al ristorante insieme ad altri atleti. Durante quel tragitto, però, ha fatto perdere le tracce e non ha dato più notizie.

A distanza di una settimana dalla sua sparizione, lo scorso 27 agosto, il Presidente del Comitato Olimpiaco Ruandese si è presentato alla stazione di Polizia di Saint-Ouen per denunciarne la scomparsa. Due giorni dopo, il 29 agosto, la sua squadra ha disputato una partita contro il Brasile in sua assenza. “Non sappiamo dove sia“, hanno ammesso tutte le colleghe.

La polizia francese ha avviato un’indagine e coinvolto la Brigata per la repressione dei crimini contro le persone. Ovviamente non è chiaro, riferisce ancora Le Parisien, se la scomparsa possa essere legata a una richiesta di asilo politico, situazione verificatasi in passato con altri atleti africani, oppure qualche altro fatto più inquietante. Al momento pare essere escluso il rapimento dato che nessuno ha richiesto un riscatto, mentre resta aperta l’ipotesi suicidio e/o allontanamento volontario.

