Scomparsa in Friuli: il caso della 51enne nel 2019

Tiziana Pacco, una donna di 51 anni scomparsa nel giugno 2019 da Cervignano del Friuli (Udine), è stata trovata morta in un garage a Crotone il 24 gennaio 2020. Viveva da tempo senza fissa dimora e il medico legale ha stabilito che è deceduta per cause naturali. Tiziana aveva perso entrambi i genitori, con la madre venuta a mancare nel 2002 e il padre nel 2017. Dopo la morte della madre, aveva vissuto a Crotone, per poi trasferirsi a Cervignano con il padre.

Prima della sua scomparsa, Tiziana era stata ospite di una casa famiglia a Sottoselva, frazione di Palmanova (Udine), e seguita dal Centro di salute mentale locale. Nel 2019, i familiari furono contattati da una signora che aveva visto Tiziana a Crotone. Qui, la donna trascorse gli ultimi anni della sua vita, vivendo alla giornata in alloggi di fortuna. I servizi sociali di Crotone cercarono di contattare il comune di Cervignano per ottenere riferimenti familiari di Tiziana, ma senza successo.

Nonostante le varie offerte di aiuto da parte dei servizi sociali, Tiziana rifiutò di inserirsi in percorsi di assistenza, preferendo rimanere in situazioni precarie. L’ultimo appello per occuparsi della sua situazione fu fatto dal consigliere comunale Enrico Pedace l’11 dicembre. Le indagini mostrarono che, anche con l’intervento dei servizi sociali e dei sanitari, Tiziana continuò a rifiutare qualsiasi tipo di aiuto.