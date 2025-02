Scomparsa di Jhoanna Nataly Quintanilla: Un Video Potrebbe Incriminare il Compagno Pablo Gonzalez Rivas

Nel caso di Jhoanna Nataly Quintanilla, la baby sitter scomparsa a Milano, è emersa una nuova prova: un video che potrebbe implicare il compagno Pablo Gonzalez Rivas, arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Il filmato, registrato da una telecamera di sorveglianza, mostra Gonzalez Rivas mentre trascina con difficoltà un pesante borsone fuori dall’abitazione, suscitando sospetti che all’interno vi possa essere il cadavere di Jhoanna.

Jhoanna è scomparsa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio e il suo compagno ha denunciato la scomparsa solo il 31 gennaio, affermando che la donna si era allontanata volontariamente. Tuttavia, la sua versione ha suscitato dubbi negli inquirenti, poiché non ci sono prove video che attestino l’uscita di Jhoanna dalla casa. La notte della sua sparizione, Gonzalez Rivas ha dichiarato di essersi svegliato e di non aver trovato la compagna, ma le telecamere non hanno ripreso alcun movimento.

Dopo il suo arresto, avvenuto il 7 febbraio, Gonzalez Rivas ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti. La scomparsa di Jhoanna rimane avvolta nel mistero, e gli investigatori temono che non sia mai uscita dal monolocale. La giovane madre doveva presentarsi al lavoro il giorno dopo la sua scomparsa, ma non si è mai recata dall’impiego, accrescendo i timori di amici e familiari. La situazione si complica ulteriormente con il ritrovamento di evidenze che potrebbero condurre a nuove scoperte sul destino di Jhoanna Nataly Quintanilla.