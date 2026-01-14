13.4 C
Roma
mercoledì – 14 Gennaio 2026
Attualità

Scomparsa di Federica Torzullo Roma

Da stranotizie
Scomparsa di Federica Torzullo Roma

I carabinieri di Ostia, i Ris e la procura di Civitavecchia stanno indagando sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni. L’indagine per omicidio è partita e l’unica persona indagata al momento è il marito di Federica, Claudio Carlomagno, 45 anni. I due erano in fase di separazione, un elemento che potrebbe essere decisivo per capire il quadro della questione.

Secondo il racconto di Carlomagno, l’ultimo contatto con la moglie risale alle 23 dell’8 gennaio, quando si sarebbero parlati prima di andare a dormire. Tuttavia, il telefono di Federica risulta irraggiungibile dalle 8:20 del mattino seguente. Carlomagno ha dichiarato di essersi preoccupato della scomparsa della moglie solo intorno alle 16, quando è stato contattato dai colleghi di Federica che non l’avevano vista a lavoro.

L’indagine ha sollevato dubbi sul racconto di Carlomagno, in particolare sulla sua versione dei fatti e sulla sua preoccupazione per la scomparsa della moglie. I carabinieri hanno sequestrato l’abitazione dove vivevano marito e moglie, l’auto di famiglia, il cellulare e la sede della società di Carlomagno. Le ricerche di Federica Torzullo sono proseguite con controlli a tappeto ad Anguillara, incluso il lago di Bracciano.

Le testimonianze dei conoscenti di Carlomagno e Federica descrivono la coppia come tranquilla e senza problemi apparenti. Alcuni vicini di casa hanno espresso shock e incredulità per la notizia della scomparsa di Federica e hanno espresso la speranza che si sia allontanata di sua volontà. L’indagine è ancora in corso per ricostruire le trame di una vicenda che appare sempre più oscura.

Articolo precedente
Euphoria 3: il trailer ufficiale è arrivato
Articolo successivo
Tappeto Antiscivolo Addestramento Cane
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.