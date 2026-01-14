Scomparsa di Federica Torzullo Roma

I carabinieri di Ostia, i Ris e la procura di Civitavecchia stanno indagando sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni. L’indagine per omicidio è partita e l’unica persona indagata al momento è il marito di Federica, Claudio Carlomagno, 45 anni. I due erano in fase di separazione, un elemento che potrebbe essere decisivo per capire il quadro della questione.

Secondo il racconto di Carlomagno, l’ultimo contatto con la moglie risale alle 23 dell’8 gennaio, quando si sarebbero parlati prima di andare a dormire. Tuttavia, il telefono di Federica risulta irraggiungibile dalle 8:20 del mattino seguente. Carlomagno ha dichiarato di essersi preoccupato della scomparsa della moglie solo intorno alle 16, quando è stato contattato dai colleghi di Federica che non l’avevano vista a lavoro.

L’indagine ha sollevato dubbi sul racconto di Carlomagno, in particolare sulla sua versione dei fatti e sulla sua preoccupazione per la scomparsa della moglie. I carabinieri hanno sequestrato l’abitazione dove vivevano marito e moglie, l’auto di famiglia, il cellulare e la sede della società di Carlomagno. Le ricerche di Federica Torzullo sono proseguite con controlli a tappeto ad Anguillara, incluso il lago di Bracciano.

Le testimonianze dei conoscenti di Carlomagno e Federica descrivono la coppia come tranquilla e senza problemi apparenti. Alcuni vicini di casa hanno espresso shock e incredulità per la notizia della scomparsa di Federica e hanno espresso la speranza che si sia allontanata di sua volontà. L’indagine è ancora in corso per ricostruire le trame di una vicenda che appare sempre più oscura.