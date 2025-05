Scomparsa di Denisa Maria Adas: indagini sul sequestro a Prato

Denisa Maria Adas, 30enne romena, è scomparsa dalla notte tra il 15 e il 16 maggio presso un residence di Prato, dove era arrivata da Roma per incontri di lavoro. Le indagini si concentrano sull’ipotesi di sequestro, supportata da alcune telefonate effettuate dalla donna prima della sua scomparsa. In particolare, due contatti telefonici registrati la notte della scomparsa sono stati tracciati lontano dalla struttura in cui si trovava.

I carabinieri di Prato stanno indagando per comprendere chi abbia effettuato queste telefonate, se la stessa Adas o i presunti rapitori, che potrebbero appartenere a una banda di romeni. Un’amica della donna ha riferito di aver appreso da un avvocato che Denisa sarebbe viva ma ferita, e che i sequestratori avrebbero intenzione di obbligarla a lavorare per loro, dopo averla picchiata.

Tuttavia, la madre di Denisa, Maria Cristina Paun, ha negato di avere sospetti su qualcuno, portando le autorità a indagarla per false informazioni. La versione offerta dall’amica della scomparsa non è stata confermata, e l’avvocato menzionato ha dichiarato di non avere mai visto Denisa e di non essere a conoscenza del rapimento.

L’ultima sera di Denisa a Prato è stata caratterizzata da due appuntamenti, l’ultimo dei quali è terminato alle 23:20. Dopo una lunga telefonata con la madre, alle 2:43 di notte l’ultimo attivo di uno dei suoi telefoni è stato rilevato a breve distanza dal residence. Le ricerche continuano con apprensione da parte dei familiari e degli investigatori.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it