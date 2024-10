Scomparsa di Davide Piccinali a Milano: Appelli della Famiglia e degli Amici del Medico del San Raffaele

Davide Piccinali, un medico 39enne del San Raffaele di Milano, è scomparso da giovedì 3 ottobre, quando è stato visto per l’ultima volta all’uscita dall’ospedale. La sua assenza al lavoro il giorno successivo ha allertato i colleghi, che hanno informato la famiglia. Piccinali era di ritorno a Milano dopo aver partecipato al matrimonio di un amico a Brescia, dove aveva trascorso del tempo con i suoi cari. Rientrato nella sua abitazione in via Clitumno, nella zona di via Padova, ha smesso di dare notizie dopo il turno di lavoro.

Il fratello di Davide ha raccontato che, allertati dai colleghi, hanno tentato di cercarlo nell’appartamento. Quando le forze dell’ordine hanno forzato la porta, hanno trovato solo la luce accesa e nessuna traccia di lui, suggerendo che potrebbe essere rientrato a casa giovedì sera. Davide vive da solo e la sua vita sociale a Milano era limitata ai colleghi di lavoro, poiché la maggior parte dei suoi amici risiede a Brescia. Non avendo legami stretti in città, il suo ambiente sociale appariva piuttosto ristretto, con pochi momenti di svago all’esterno dell’ospedale.

La famiglia ha descritto Davide come una persona seria e precisa, che ama profondamente il suo lavoro. Il timore per la sua scomparsa cresce, data la sua abitudine di non arrivare in ritardo e il suo amore per la professione. L’ultima volta che l’hanno visto, indossava abiti professionali e i familiari avvertono che potrebbe essere successo qualcosa di serio, data la sua totale mancanza di comunicazione.

Piccinali è descritto come di corporatura esile, con capelli e barba folti tendenti al castano chiaro e al rosso, e con occhi grigio-azzurri. Era noto per muoversi frequentemente in bicicletta. I familiari continuano a lanciare appelli per la sua ricerca tramite i social media e l’associazione Penelope, esprimendo grande preoccupazione per la sua incolumità. La situazione si rivela sempre più inquietante, alimentando tensioni e paure nella sua famiglia e nei colleghi, che sperano in un rapido ritrovamento del medico.