Scomparsa di Aurora Ruta: aggiornamenti sulle ricerche in Piemonte

Proseguono le operazioni di ricerca di Aurora Ruta, una ragazza di 17 anni scomparsa lunedì 21 luglio 2025 da Portacomaro d’Asti, un comune della provincia di Asti, in Piemonte. La giovane è stata vista per l’ultima volta nei pressi della stazione Porta Nuova di Torino.

Aurora è uscita di casa al mattino con destinazione Torino, dove vive la sorella. Secondo quanto emerso, la ragazza ha preso un treno da Portacomaro, ma ha lasciato a casa sia il telefono che il portafoglio, alimentando i sospetti sulle circostanze della sua scomparsa. Il padre, Sandro Ruta, dopo aver notato questi dettagli preoccupanti, ha immediatamente contattato le Forze dell’Ordine, che si sono attivate per rintracciarla.

Il padre ha lanciato un appello pubblico, chiedendo a chiunque possa avere informazioni di contattarlo direttamente al numero 334-8183265. “Siamo certi che Aurora sia arrivata a Torino, ma non sappiamo dove si trovi”, ha dichiarato. È stata avviata una campagna di sensibilizzazione per diffondere informazioni sulla ragazza, che ha occhi scuri e capelli castani e che è alta circa 1,65 metri.

La comunità si sta mobilitando attivamente per contribuire alle ricerche: compagni di scuola, insegnanti e amici stanno collaborando affinché Aurora venga ritrovata il prima possibile e in buone condizioni. Le operazioni di ricerca si stanno ampliando, coprendo non solo il territorio astigiano, ma anche diverse aree del capoluogo piemontese.